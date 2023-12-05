Nöbetin Adresi Ankara Oldu! HEDEP Genel Merkezi'nin Kapısına Dayandı

HEDEP'in 2012 yılında dağa kaçırdığı çocuğu için nöbet tutan Van annesi, Ankara’ya geldi. HEDEP Genel Merkezi kapısına dayanan anne Nazlı Sancar, HEDEP’e hesap sordu. Sancar, “Kürt halkına en büyük düşmanı HEDEP ve PKK’dır” dedi.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Türkiye’nin çeşitli illerinde PKK’nın dağa kaçırdığı çocuklarının hesabını soran ailelerin nöbeti sürüyor.

Tepkinin adresi bu kez başkent oldu. Van’da 2012 yılında henüz 13 yaşındayken HEDEP’in kaçırdığı kızını geri isteyen Nazlı Sancar HEDEP Genel Merkezi’nin kapısına dayandı.

Sancar, partinin ismi sürekli değişse de HEDEP milletvekillerinin Kürt halkını temsil etmediğinin altını çizdi.

Kızını geri alana kadar nöbeti sürdüreceğini belirten Sancar, Vatan Partisi’nin ilk günden beri gösterdiği destek için de teşekkür etti.

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