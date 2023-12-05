Hatay'da Engelliler Haftası Kapsamında Çeşitli Etkinlikler Yapıldı

Hatay'da "İskenderun Engelliyim Engel Tanımam Derneği" etkinlik düzenledi.



İskenderun’un Havuzlu çarşıda engelleri aşmak için çeşitli parkurlar düzenlendi. Daha sonra farkındalık yaratmak için karşıdan karşıya geçiş etkinliği yapıldı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da etkinliklere katıldı.



İskenderun Belediyesi Kültür Sarayında engelli vatandaşların çalışmaları sergilendi.



Sahneye çıktılar, söyledikleri türküler büyük beğeni aldı.



Onlar engelsiz yaşam mesajı verdi.



