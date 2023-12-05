Çeşme'de Liman Sorunu! Sit Alanı Gerekçesiyle Yıllardır Liman Yapılmıyor

Her kuvvetli lodosta köylüler teknelerinde sabahlıyor çünkü batma ya kara vurma riski ile karşı karşıyalar. Bu yüzden üreticiler tek isteği, 200 teknenin korunacağı bir liman.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinde İzmir'in Çeşme ilçesi, bu kez balıkçı barınağı sorunu ile gündeme geldi. Antik liman şehirlerinden olan Ildır'da teknlerin sığınacağı bir liman yok.



Ildır'lı üreticiler geçimleri denizden sağlıyor. Kimi balıkçılık yapıyor kimi de mavi tur. Ancak yıllardır teknelerini bağlayacakları güvenli bir limanları yok. Ildır Su ürünleri Kooperatif Başkanı Ahmet Baklacı, Ulusal Kanal aracılığıyla ile taleplerini anlattı.



Ildır’da yerleşim yerleri 2. derece, yerleşim dışı alanlarda ise 1. derece sit alanı. Arkeolojik sit alanı gerekçesi ile liman yapılamıyor. Ancak Ildır Mahalle Muhtarı Erdem Yavuz, İzmir'de arkeolojik sit olmasına rağmen liman yapılan bölgeleri olduğunu söyledi.



Bölgede truzimde önemli gelir kapısı. Kışın olta balıkçığı, yazın da mavi tur gezileri yapıyor. Tekne kaptanı Kağan Sefa İzmir'de yaşanan fırtınadan sonra teknelerin yaşanacağı bir iskelenin kalmadığını belirtti.



Birçok tekne yer olmadığı için kıyıya yanaşamıyor. Ildır mahalle sakinleri bu sorunun biran evvel çözülmesini istiyor.



