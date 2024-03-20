Ocakçı Holding mağdurları borç batağında

İzmir’in Çiğli ilçesinde yüksek faiz vaadiyle piyasadan 5 milyarın üzerinde vurgunla suçlanan Sedat Ocakçı olayında mağdurlar zor günler geçiriyor. Kredi çekip sisteme para yatıran mağdurlar borç ödemelerini yapamadığı için bankaların kara listesine girdi.

En çok mağdur İzmir Harmandalı’nda yer alıyor. Köyde her 10 kişiden 9’u sisteme girmiş ve parasını kaptırmış durumda.

Harmandalı sakinleri sisteme Seçil Ocakçı’nın ailesi vasıtasıyla girdi. Albaz ailesine güvenen köyde sisteme girmeyen kişi sayısı yok denecek kadar az.

Mağdurların gözü mahkemede. Yargılamanın bir an evvel sonuçlanmasını bekleyen Oçakcı Holding mağdurları biran evvel kaybolan paralarına kavuşmak istiyor.

Öte yandan yakalanan 32 kişinin 27’si "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçuyla tutukluluk hali devam ediyor. Saadet Zincirinin lideri olan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkmıştı.