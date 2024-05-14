Özgür Özel'den parti içi muhalefete sert mesaj!

CHP Genel Başakanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin eleştirilere son noktayı koydu. Parti içi muhalefete mesajı da üslubu da sert oldu.

Özel, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Özgür Özel, "Normalleşme yumuşama demek değildir. Ama normalleşme şudur: El sıkışma olmadığında ne oluyor biliyor musunuz? Bazen dağ dağa küsmüş dağın haberi olmamış oluyor. Bazen çözülebilecek bir sorun çözülemiyor. Bu el sıkışmayanların uzantısı olarak köye kahveye kadar iniyor. Memlekete birbirine adeta düşmanlaşıyor ve yabancılaşıyor." dedi.

Özgür Özel, görüşme talebinin de kendisinden geldiğini ifade etti. Özel, "Bu görüşmeyi ben istedim, randevuyu ben talep ettim. Sonuç alana kadar da devam edeceğiz. Sonuç almazsak görüşmeye devam etmenin bir alemi yok." dedi.

İMAMOĞLU MEDYASI ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yakın medyanın hedefinde ise Özgür Özel var... Oda TV, Özgür Özel'i yaptığı açıklamaları alkole bağladı.

Site, "Kararında tüketiniz" manşetiyle yayınladığı haberde, Özgür Özel'in akşamları, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Adana milletvekili Burhanettin Bulut ile birlikte akşamları alkol tükettiğini yazdı.

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş ise Arapça tabela söylemi üzerinden Özgür Özel'e operasyon yapıldığını belirtti. Yarkadaş, açıklamanın 4 gün sonra gündeme getirilmesine dikkat çekti.