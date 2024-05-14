Kobani terör olaylarını masumlaştırdı! Özgür Özel'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6-8 Ekim terör davası sanıklarına sahip çıktı. Özel, 16 Mayıs'ta yapılacak karar duruşmasna kalabalık bir heyetle katılacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a da tasarruf çağrısı yaptı.

Kobani terör olaylarını masumlaştırdı! Özgür Özel'den açıklama
Editör: Seda Akyüz

CHP Genel Başkanı Özgür Öze, TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda 6-8 Ekim 2014'te Kobani eylemlerini yapanları bir kez daha sahiplendi. Sokak eylemlerini görmezden gelen Özel, Kobani davasının kumpas olduğu iddiasında bulundu.

Özgür Özel, "Kobane Davası'nı güçlü bir heyetle takip edeceğiz. Adalet çıkmasını bekliyoruz. DEM’li siyasetçilerin siyasetten uzaklaştırma, kayyuma bahane üretme, kendilerine acil yargılama süreci yaşatılmaması için suçlandıkları seçimlerin manipülasyonu için yapılan bir dava... Perşembe günü kalabalık bir heyetle duruşmada olacağız." dedi.

Özgür Özel'in gündeminde hükümetin açıkladığı kamuda tasarruf paketi de vardı. Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a tasarruf çağrısı yaptı.

- 1 olumlu fark var; o da sarayın Cumhurbaşkanlığı harcamalarının genelge dışında tutulmamış olması. Bir tek Meclis dışında tutulmuş, o da normal. Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunuyorum; Meclis'e "tasarruf et" deme yetkisi yürütmede değildir, kendi genelgemizi hazırlamayız. Başkanlık divanı toplansın, milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasın.
MHP Lideri Bahçeli'den 'Eurovision' tepkisiMHP Lideri Bahçeli'den 'Eurovision' tepkisiGündem
# Özgür Özel # Kobani davası # son dakika # chp
Çok Okunanlar
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'u uyardı! O tarihte...
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'u uyardı! O tarihte...
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için deprem uyarısı: "Korkudan midemiz ağzımızda"
Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için deprem uyarısı: "Korkudan midemiz ağzımızda"
Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam
Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam
Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?
Öne Çıkanlar Cihat Yaycı tek tek Yunanistan'ı yaptıklarını saydı ve Erdoğan'a seslendi! | ULUSAL HABER Cihat Yaycı tek tek Yunanistan'ı yaptıklarını saydı ve Erdoğan'a seslendi! | ULUSAL HABER Kavala davasında yeni gelişme: Heyet değişti Kavala davasında yeni gelişme: Heyet değişti