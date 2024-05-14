Kobani terör olaylarını masumlaştırdı! Özgür Özel'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Öze, TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda 6-8 Ekim 2014'te Kobani eylemlerini yapanları bir kez daha sahiplendi. Sokak eylemlerini görmezden gelen Özel, Kobani davasının kumpas olduğu iddiasında bulundu.

Özgür Özel, "Kobane Davası'nı güçlü bir heyetle takip edeceğiz. Adalet çıkmasını bekliyoruz. DEM’li siyasetçilerin siyasetten uzaklaştırma, kayyuma bahane üretme, kendilerine acil yargılama süreci yaşatılmaması için suçlandıkları seçimlerin manipülasyonu için yapılan bir dava... Perşembe günü kalabalık bir heyetle duruşmada olacağız." dedi.

Özgür Özel'in gündeminde hükümetin açıkladığı kamuda tasarruf paketi de vardı. Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a tasarruf çağrısı yaptı.