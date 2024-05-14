Kobani terör olaylarını masumlaştırdı! Özgür Özel'den açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6-8 Ekim terör davası sanıklarına sahip çıktı. Özel, 16 Mayıs'ta yapılacak karar duruşmasna kalabalık bir heyetle katılacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a da tasarruf çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Öze, TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda 6-8 Ekim 2014'te Kobani eylemlerini yapanları bir kez daha sahiplendi. Sokak eylemlerini görmezden gelen Özel, Kobani davasının kumpas olduğu iddiasında bulundu.
Özgür Özel, "Kobane Davası'nı güçlü bir heyetle takip edeceğiz. Adalet çıkmasını bekliyoruz. DEM’li siyasetçilerin siyasetten uzaklaştırma, kayyuma bahane üretme, kendilerine acil yargılama süreci yaşatılmaması için suçlandıkları seçimlerin manipülasyonu için yapılan bir dava... Perşembe günü kalabalık bir heyetle duruşmada olacağız." dedi.
Özgür Özel'in gündeminde hükümetin açıkladığı kamuda tasarruf paketi de vardı. Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a tasarruf çağrısı yaptı.
- 1 olumlu fark var; o da sarayın Cumhurbaşkanlığı harcamalarının genelge dışında tutulmamış olması. Bir tek Meclis dışında tutulmuş, o da normal. Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunuyorum; Meclis'e "tasarruf et" deme yetkisi yürütmede değildir, kendi genelgemizi hazırlamayız. Başkanlık divanı toplansın, milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasın.