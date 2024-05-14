MHP Lideri Bahçeli'den 'Eurovision' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı. Bahçeli, konuşmasında Eurovison'da yaşananlara değindi.

MHP Lideri Bahçeli'den 'Eurovision' tepkisi
Editör: Yağmur Biçen

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Gündemindeki başlıklardan biri geçtiğimiz günlerde İsveç'te düzenlenen Eurovision'du. Bahçeli şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı hedefleri hepimizin sahip çıkıp gerçeğe dönüştürmek için çalışacağımız milli bir vizyon hamlesidir. Huzursuz, umutsuz, ufuksuz, memnuniyetsiz kitleler psikolojik rahatsızlıkların, sapkın eğilimlerin pençesindedir. 2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# mhp # MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli # Eurovision
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