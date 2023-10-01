Patlamada Yaralanan Polislerin Sağlık Durumu Nasıl? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan polis memurlarının sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Patlamada Yaralanan Polislerin Sağlık Durumu Nasıl? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu
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Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı gerçekleşmişti. 1 teröristin kendisini patlatarak gerçekleştirdiği terör saldırısında 1 terörist de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Saldırıda 2 polis memuru da yaralandı.

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Yaralı Polislerin Hayati Tehlikesi Bulunmuyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda yaralanan polislerin sağlık durumları ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

- İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırı girişiminde yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Terörle, onların işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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