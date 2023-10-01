Ankara Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı! Çok Sayıda Patlama Olabilir

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünle bombalı saldırı gerçekleşti. İki terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 terörist kendisini patlatırken 1 terörist de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayda 2 emniyet mensubu da yaralandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden Kritik Uyarı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yaşanan bombalı saldırının ardından Ankara'da yaşayan vatandaşlara yönelik önemli bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızılay ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacağı" bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi yer aldı.