Ankara Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı! Çok Sayıda Patlama Olabilir

Ankara'da meydana gelen terör saldırısı sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğünden kritik bir açıklama geldi. Ankaralılara yapılan uyarı açıklamasında, kontrollü patlatılacak şüpheli paketler dolayısıyla vatandaşların paniğe kapılmamaları gerektiği ifade edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı! Çok Sayıda Patlama Olabilir
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Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünle bombalı saldırı gerçekleşti. İki terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 terörist kendisini patlatırken 1 terörist de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayda 2 emniyet mensubu da yaralandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğünden Kritik Uyarı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yaşanan bombalı saldırının ardından Ankara'da yaşayan vatandaşlara yönelik önemli bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızılay ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacağı" bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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