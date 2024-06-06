PKK/PYD sözde seçimi 2. kez erteledi

ABD'nin kara gücü terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı sözde yerel seçim bir kez daha ertelendi.

PKK işgali altındaki Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde tertiplediği sözde seçimin daha önce 30 Mayıs’ta yapılacağı duyurulmuş, ardından 11 Haziran’a ertelenmişti.

PKK’nın seçim adı altında meşruiyet kazanma çabalarına Türkiye’den ve bölgeden art arda tepkiler yükseldi.

Türkiye, Suriye'de kirli bir seçim planına kalkışan PKK'ya izin verilmeyeceğini, ABD’ye ve bölgedeki muhataplarına net bir şekilde iletti.

Türkiye’nin kararlı tavrı, bölgedeki aşiret ve toplulukların protestoları sonrası, terör örgütü YPG/PKK, sözde seçimi 8 Ağustos'a erteledi.

Örgütün açıklamasında, “Seçim sürecine iştirak eden partiler ve siyasi koalisyonlar seçimlerin ertelenmesi için başvuruda bulundu.” denildi.