PKK/PYD'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi!

PKK/PYD'nin sözde sorumlusu geçtiğimiz dakikalarda etkisiz hale getirildi.

PKK/PYD'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi!
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MİT, yürüttüğü çalışmalar kapsamında başarılar elede etmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT ekipleri görevlendirdiği ekiplerle yakın takibinde olan terörist "Renas Amed" kod adlı Murat Ateş'in etkisiz hale getirilmesi için hassas saha çalışması yürütüldü.


Terörist Ateş, Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'ya 2014'te Avrupa'dan katılan terörist Ateş, 2014-2016 yılları arasında Irak'ın Kandil, Avaşin ve Gara bölgeleri ile Suriye'de silahlı faaliyet yürüttü.


Terörist Ateş, örgütün illegal para trafiğini yöneten teröristler arasında yer alıyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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