Ali Yerlikaya açıkladı! Kafes-45 operasyonları...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gerçekleştirilen Kafes 45 operasyonaları ile ilgili “Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘KAFES-45’ Operasyonlarında; Aydın’da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın, Kastamonu’da Ömer Çınar’ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşların da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı” açıklamasında bulundu.

Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 1️⃣2️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-45” Operasyonlarında;

❗Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın,

❗Kastamonu'da Ömer Çınar'ın,

❗️Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı

3️⃣ Organize Suç Örgütü Çökertildi.… pic.twitter.com/Fx3tERMoLB — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 22, 2024