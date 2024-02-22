Ali Yerlikaya açıkladı! Kafes-45 operasyonları...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘KAFES-45’ Operasyonları ile ilgili açıklama yayınladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gerçekleştirilen Kafes 45 operasyonaları ile ilgili “Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘KAFES-45’ Operasyonlarında; Aydın’da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın, Kastamonu’da Ömer Çınar’ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşların da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı” açıklamasında bulundu.
Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 1️⃣2️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-45” Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 22, 2024
❗Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın,
❗Kastamonu'da Ömer Çınar'ın,
❗️Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı
3️⃣ Organize Suç Örgütü Çökertildi.… pic.twitter.com/Fx3tERMoLB