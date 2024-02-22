Motorine indirim geldi | 22 Şubat 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da sık sık değişiklik gösteriyor. Son olarak Motorine indirim geldi. 22 Şubat 2024 güncel benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte yanıtı...

Motorine indirim geldi | 22 Şubat 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları
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Motorin grubunda dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim geldi. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 43,10 liradan satılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorine indirim geldi | 22 Şubat 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim : 1

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin fiyatı: 41,13 TL
  • Motorin fiyatı: 43,07 TL

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin fiyatı: 41,21 TL
  • Motorin fiyatı: 43,14 TL 

Ankara

  • Benzin fiyatı: 41,92 TL
  • Motorin fiyatı: 43,90 TL

İzmir

  • Benzin fiyatı: 42,15 TL
  • Motorin fiyatı: 44,13 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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