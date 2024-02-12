Saldırı sonrası Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Geldi bana yalvardı, işe aldım. Vurduğu sırada da 'kusura bakma' dediğini öğrendim" şeklinde konuştu.

Saldırı sonrası Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
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Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün kaldırıldığı hastaneye geldi. Karalar, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, ”Bizim işe aldığımız birisi, karısı kovmuş evden. Geldi bana yalvardı, 'karımla konuş' dedi, ben karısıyla konuştum. Senin eşini işe alacağız kovma adamı, işe aldım. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmez gelmiş orada konuşmuş. Ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için üstünü arama gereği duyulmamış. Personel olmasa zaten orada güvenlik tedbirleri var ama sürekli bizim elamanlarımız bir şey diyemiyorum yani" dedi

Karalar, Güdük'ün durumu hakkında da bilgi vererek, "Durumu biraz kritik. Doktorlar müdahaleleri yapıyor. Dışarıda ki hastaneden de doktorlar geldi. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz, ben onun gençliğine direncine güveniyorum” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırıAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Zeydan Karalar # adana büyükşehir belediyesi
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