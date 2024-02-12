Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, Belediye binasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mikail G. isimli belediye çalışanı olduğu öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

ADANA VALİLİĞİ SALDIRININ NEDEN GERÇEKLEŞTİĞİNİ AÇIKLADI

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekiline Yapılan Silahlı Saldırı Hakkında Basın Açıklaması Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M. G. isimli şahıs tarafindan gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır. Söz konusu olayla ilgili çok yönlü olarak tahkikata başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.