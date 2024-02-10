AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı!

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı!
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı bir vatandaş hayatını kaybetti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kurum açıklamasında, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

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