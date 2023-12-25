Saldırının Arkasında Yine ABD-NATO Var! ABD PKK'yı Eğitti Saldırıları Planladı

Teröristler Suriye'nin kuzeyinde İsrailli subaylar tarafından eğitildi. İstihbarat ABD uyduları aracılığıyla sağlandı. Irak'ın kuzeyinde askerlerimize yönelik saldırı yine ABD-NATO eliyle hazırlandı.

Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğin pençe operasyonları serisi teröre ağır darbe vuruyor. Bölgede PKK'yı besleyen ve büyüten ABD ve NATO ise silah, teçhizat ve istihbarat destekleriyle bölücü örgütü himaye ediyor.

Terörün ve Teröristin Dostu ABD!

12 askerimizin şehit olduğu saldırının arkasında da yine ABD var. Basına yansıyan bilgilere göre saldırıyı yapan teröristler Suriye'nin kuzeyinde eğitildi. Gece görüş dürbünü ve teknolojik silahlarla Sincar'a götürüldüler. ABD'nin sağladığı istihbarat desteğiyle de saldırı yapıldı.

Bölgede TSK'ya yönelik her saldırının arkasında da ABD var. Daha yakın zamanda ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı, Suriye'de görev yapan Türk insansız hava aracını düşürdü. Pentagon, Türk İHA'sına yönelik bu saldırıyı "yakın tehdit " görüldüğü için yapıldığını duyurdu.

ABD, bölgedeki petrol kuyularına "tehdit" olarak gördüğü Türkiye'yi yaklaştırmak istemiyor. Öyle ki ABD ordusu petrol kuyularını korumak için YPG/PKK'yla ortak devriye yapıyor. ABD'nin PKK'ya gönderdiği binlerce tır silah ve mühimmat yardımının da ardı arkası kesilmiyor.

AK Parti İsveç'i NATO'ya Sokmak İstiyor!

Durum böyleyken Türkiye İsveç'i ABD'nin lideri olduğu NATO'ya sokabilmek adına girişimler yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla sevkedilen İsveç'in NATO'ya katılım protokolü bu hafta TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşeülecek.

Ak Parti iktidarının batı yanlısı politikaları savaşın odağı konumundaki Doğu Akdeniz'de "yalnız bir Türkiye" görüntüsü veriyor. Bu durum da ABD'yi cesaretlendiriyor.