Şanlıurfa'da bina çöktü! Ölenler ve yaralananlar var

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Kırsal Deliler Mahallesinde tek katlı bir ev sabaha karşı çöktü. Olay sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da bina çöktü! Ölenler ve yaralananlar var

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sabaha karşı korkunç bir olay meydana geldi. Kırsal Deliler Mahallesinde Cemile Arıkan'a ait tek katlı ev, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Durum çevredekiler tarafından yetkililere bildirilirken olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Göçük altında kalan 38 yaşındaki Serdar Urak, 38 yaşındaki Fatma Urak, 15 yaşındaki Ahmet Urak, 12 yaşındaki Ayça Urak ve 8 yaşındaki Açelya Urak ile 34 yaşındaki Dilber Bozkurt, 13 yaşındaki Adem Arda Bozkurt ve 10 yaşındaki Emre Tuna Bozkurt, kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Ekipler, başlattıkları arama-kurtarma çalışmaları sırasında 49 yaşındaki Serap Urak'ın cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak çıkarılan 56 yaşındaki Cemile Arıkan ise kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı belirtilen evde Cemile Arıkan'ın yalnız yaşadığı, çocukları ve torunlarının da akşam saatlerinde Osmaniye'den ziyarete geldiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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