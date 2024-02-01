İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! ’Kafes’ Operasyonları...

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen ’Kafes’ Operasyonları kapsamında; 11’i uluslararası, 14’ü ulusal, 56’sı bölgesel ve 339’u yerel olmak üzere toplam 420 Organize Suç Çetesi çökertildiğini açıkladı.

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:

❌ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE yönelik düzenlenen “KAFES” Operasyonları kapsamında;

1️⃣1️⃣’i Uluslararası,

1️⃣4️⃣’ü Ulusal,

5️⃣6️⃣’sı Bölgesel ve

3️⃣3️⃣9️⃣’u Yerel olmak üzere toplam



4️⃣2️⃣0️⃣ Organize Suç Çetesi çökertildi.



Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/jpe11xcQgG — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 1, 2024