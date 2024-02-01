İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! ’Kafes’ Operasyonları...

İçişleri Bakanı Yerlikaya 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen ’Kafes’ Operasyonları hakkında açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! ’Kafes’ Operasyonları...

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen ’Kafes’ Operasyonları kapsamında; 11’i uluslararası, 14’ü ulusal, 56’sı bölgesel ve 339’u yerel olmak üzere toplam 420 Organize Suç Çetesi çökertildiğini açıkladı.

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