İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! ’Kafes’ Operasyonları...
İçişleri Bakanı Yerlikaya 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen ’Kafes’ Operasyonları hakkında açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen ’Kafes’ Operasyonları kapsamında; 11’i uluslararası, 14’ü ulusal, 56’sı bölgesel ve 339’u yerel olmak üzere toplam 420 Organize Suç Çetesi çökertildiğini açıkladı.
1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 1, 2024
❌ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE yönelik düzenlenen “KAFES” Operasyonları kapsamında;
1️⃣1️⃣’i Uluslararası,
1️⃣4️⃣’ü Ulusal,
5️⃣6️⃣’sı Bölgesel ve
3️⃣3️⃣9️⃣’u Yerel olmak üzere toplam
4️⃣2️⃣0️⃣ Organize Suç Çetesi çökertildi.
Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/jpe11xcQgG