Akaryakıta zam! Motorinden sonra benzinede zam geldi... 1 şubat 2024 akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, vergiler ve brent petrol fiyatlarında yaşanan artış akaryakıt fiyalarına doğrudan yansıyor. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 1 şubat 2024 akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta zam! Motorinden sonra benzinede zam geldi... 1 şubat 2024 akaryakıt fiyatları...
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Motorine geçtiğimiz günlerde 1 lira 38 kuruşluk zam gelmiş ve motorinin litre fiyatı 42 lira seviyesini aşmıştı. Yeni bir zam ise beklenmiyor. 1 Şubat saat 00:00'dan itibaren Benzinin litre fiyatın 95 kuruşluk zam gelecek. İstanbul'da 38 lira seviyesinde olan Benzinin litre fiyatı zammın ardından 40 lira seviyesine yaklaşacak.

Akaryakıta zam! Motorinden sonra benzinede zam geldi... 1 şubat 2024 akaryakıt fiyatları... - Resim : 1

1 ŞUBAT 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

  • Benzinin litre fiyatı 38,39
  • Motorin litre fiyatı 41,68
  • LPG fiyatı 20,28 TL

İstanbul Anadolu

  • Benzinin litre fiyatı 38,30
  • Motorin litre fiyatı 41,61
  • LPG fiyatı 19,76 TL

Ankara

  • Benzin litre fiyatı 39,04 TL
  • Motorin litre fiyatı 42,41
  • LPG fiyatı 20,15 TL

İzmir

  • Benzin litre fiyatı 39,25 TL
  • Motorin litre fiyatı 42,62
  • LPG fiyatı 19,87 TL
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