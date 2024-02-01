Akaryakıta zam! Motorinden sonra benzinede zam geldi... 1 şubat 2024 akaryakıt fiyatları...

Motorine geçtiğimiz günlerde 1 lira 38 kuruşluk zam gelmiş ve motorinin litre fiyatı 42 lira seviyesini aşmıştı. Yeni bir zam ise beklenmiyor. 1 Şubat saat 00:00'dan itibaren Benzinin litre fiyatın 95 kuruşluk zam gelecek. İstanbul'da 38 lira seviyesinde olan Benzinin litre fiyatı zammın ardından 40 lira seviyesine yaklaşacak.

1 ŞUBAT 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzinin litre fiyatı 38,39

Motorin litre fiyatı 41,68

LPG fiyatı 20,28 TL

İstanbul Anadolu

Benzinin litre fiyatı 38,30

Motorin litre fiyatı 41,61

LPG fiyatı 19,76 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı 39,04 TL

Motorin litre fiyatı 42,41

LPG fiyatı 20,15 TL

İzmir