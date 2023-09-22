Seçim bitti vaatler yerine getirilmedi! AK Parti hükümeti seçim dönemindeki sözlerini unuttu

Mülakat, evlenecek çiftlere vaatler... Vaatler var ancak yerine getiren yok. Bu durum seçmenlerle seçim sonrası yapılan anketlere de yansımıştı.

Zira Metropoll'ün anketine göre AK Parti seçmeninin yüzde 22,5'i Cumhurbaşkanı seçiminde verdiği oy nedeniyle pişman. Bunun en büyük nedenlerinden biri özellikle ekonomik kriz ve verilen sözlerin yerine getirilmemesi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim döneminde kamuya alımda mülakatın kaldırılacağını söylemişti. Ancak Amerika dönüşü başka bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vaat ettik" ifadelerini kullandı. Ancak özellikle eğitim camiası yıllardır yaşadığı mülakat sorununun çözümünü bekliyor.

EVLENECEK ÇİFTLERE KREDİ VERİLECEK Mİ?

Seçim zamanında bir söz de yeni evlenecek çiftlere verilmişti. Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin lira kredi imkanı sunulacağını açıklamıştı. Kredinin 2 yıl sonra 48 ay taksitle ödeneceği de belirtildi. Düğün sezonu bitmesine rağmen bu söz de yerine getirilmedi. Ulusal Kanal'ın AK Partili milletvekillerinden edindiği bilgilere göre, bu söz yakın zamanda da yerine getirilecek gibi değil. Vekiller, kredi konusunun gündemde olmadığını söyledi.

EMEKLİYE İKRAMİYE GÜNDEMDE Mİ?

Emeklilerin Cumhuriyetin 100. yılında beklediği ikramiye müjdesi de AK Parti hükümetinin gündeminde değil. Bütçe olanaklarının yetersizliğinden emeklinin bu beklentisi hayal oldu.