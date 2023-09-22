Meteoroloji'den 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı! Uzmanlar maskesiz çıkmayın dedi!

Afrika ve Suudi Arabistan üzerinden gelecek toz taşınımı yarından sonra Türkiye'de 3 bölgede etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİ TOZ TAŞINIMI İÇİN UYARIDA BULUNDU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Güneydoğu, Marmara ve Ege bölgelerinde hafif şiddette toz taşınımı etkili olacak.

Etkilerini bugünden itibaren göreceğimiz toz uyarısı için de uzmanlar maskesiz dışarı çıkmayın diyor.

Fırtına tehlikeli boyutta değil ancak mecbur kalmadıkça yaşlıların ve çocukların da dışarı çıkmamaları ama çıkıyorlarsa da maskeyle dışarı çıkması önemli.