Meteoroloji'den 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı! Uzmanlar maskesiz çıkmayın dedi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı geldi. Kuzey Afrika'dan kalkan tozlar, bugünden itibaren etkili olacak. Yurdun Güneydoğu, Marmara ve Ege bölgelerinde görülecek.

Meteoroloji'den 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı! Uzmanlar maskesiz çıkmayın dedi!
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Afrika ve Suudi Arabistan üzerinden gelecek toz taşınımı yarından sonra Türkiye'de 3 bölgede etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİ TOZ TAŞINIMI İÇİN UYARIDA BULUNDU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Güneydoğu, Marmara ve Ege bölgelerinde hafif şiddette toz taşınımı etkili olacak.

Etkilerini bugünden itibaren göreceğimiz toz uyarısı için de uzmanlar maskesiz dışarı çıkmayın diyor.

Fırtına tehlikeli boyutta değil ancak mecbur kalmadıkça yaşlıların ve çocukların da dışarı çıkmamaları ama çıkıyorlarsa da maskeyle dışarı çıkması önemli.

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# meteoroloji # toz taşınımı # Hava durumu
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