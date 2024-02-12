Silahlı saldırıda yaralanan Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili hayatını kaybetti

Adana’da makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda yaralanan Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili hayatını kaybetti
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Belediyenin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında Özel Kalem Müdürlüğü'ne giren M.G., Müdür Vekili Samet Güdük'e tabancayla ateş etti.
Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, belediyenin halk ekmek biriminde çalıştığı belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.
Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Güdük'ün ameliyata alındığı belirtilerek, "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli, suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır" ifadesi kullanıldı.

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