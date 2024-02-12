İstiklal bombacısı hakkında mütalaa

Cumhuriyet Savcısı, Albasır'a yetim bıraktığı çocukları hatırlattı ve "Vicdanı varsa uyuyamasın" dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısı ile ilgili davada savcı mütaalasını açıkladı.



Savcı, terör saldırısına ilişkin 15'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada saldırının faili Ahlam Albashır için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsini istedi.



Savunmasını yapan Ahlam Albashır ise "Onun bomba olduğunu bilmiyordum"dedi ve saldırıda hayatını kaybedenler olduğu için geceleri uyuyamadığını belirtti.



Cumhuriyet savcısı Furkan Kafalı da bunun üzerine tercümana sanık Albashır'a söylemesi için "Sadece aldatıldığı konusundan bir bahisle az önce yetim bıraktığı çocuklardan bahsetti, vicdanı varsa uyuyamasın." dedi.



Öte yandan mahkeme, tutuklu 15 sanıktan 3'ünün yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.