1800'lü yıllardan sonra İstanbul'u etkileyen en büyük depremler sırasıyla; 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi, 23 Ocak 1855 Büyük İstanbul Depremi, 10 Temmuz 1894 Büyük İstanbul Depremi ve 26 Eylül 1899 Büyük İstanbul Depremi'dir. Bu depremlerin büyüklüklükleri ve şehre verdiği zarar hakkındaki bilgiler ayrıntılarda yer alıyor.

İSTANBUL'U ETKİLEYEN BÜYÜK DEPREMLER

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi (Marmara Depremi): Bu deprem, Marmara Bölgesi'ni etkilemiş ve İstanbul'u da sarsmıştır. 7.6 büyüklüğündeki deprem, büyük can kaybına ve maddi hasara yol açmıştır.

23 Ocak 1855 Büyük İstanbul Depremi: Bu deprem, 7.8 büyüklüğündedir ve tarihi İstanbul'u etkilemiştir. Çok sayıda bina hasar görmüş ve birçok kişi hayatını kaybetmiştir.

10 Temmuz 1894 Büyük İstanbul Depremi: 7.0 büyüklüğündeki bu deprem, İstanbul'u etkilemiş ve büyük hasara neden olmuştur.

26 Eylül 1899 Büyük İstanbul Depremi: 7.0 büyüklüğündeki bu deprem, Adalar bölgesinde ciddi hasara neden olmuştur.