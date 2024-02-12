İstanbul'u etkileyen en büyük depremler

İstanbul tarihte birçok deprem ile sarsıldı ve bu depremlerde birçok yapı yıkıldı, insanlar hayatını kaybetti. 1800'lü yıllardan sonra İstanbul'u etkileyen en büyük depremler şu şekildedir...

İstanbul'u etkileyen en büyük depremler
İstanbul'u etkileyen en büyük depremler
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1800'lü yıllardan sonra İstanbul'u etkileyen en büyük depremler sırasıyla; 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi, 23 Ocak 1855 Büyük İstanbul Depremi, 10 Temmuz 1894 Büyük İstanbul Depremi ve 26 Eylül 1899 Büyük İstanbul Depremi'dir. Bu depremlerin büyüklüklükleri ve şehre verdiği zarar hakkındaki bilgiler ayrıntılarda yer alıyor.

İSTANBUL'U ETKİLEYEN BÜYÜK DEPREMLER

İSTANBUL'U ETKİLEYEN BÜYÜK DEPREMLER

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi (Marmara Depremi): Bu deprem, Marmara Bölgesi'ni etkilemiş ve İstanbul'u da sarsmıştır. 7.6 büyüklüğündeki deprem, büyük can kaybına ve maddi hasara yol açmıştır.

23 Ocak 1855 Büyük İstanbul Depremi: Bu deprem, 7.8 büyüklüğündedir ve tarihi İstanbul'u etkilemiştir. Çok sayıda bina hasar görmüş ve birçok kişi hayatını kaybetmiştir.

istanbul deprem

10 Temmuz 1894 Büyük İstanbul Depremi: 7.0 büyüklüğündeki bu deprem, İstanbul'u etkilemiş ve büyük hasara neden olmuştur.

26 Eylül 1899 Büyük İstanbul Depremi: 7.0 büyüklüğündeki bu deprem, Adalar bölgesinde ciddi hasara neden olmuştur.

Büyük deprem bekleniyor! O bölgeye dikkat...Büyük deprem bekleniyor! O bölgeye dikkat...Yurt
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