Sokak köpekleri için önerilen çip uygulaması sonuçsuz kaldı

Sokak köpekleri için Veteriner hekimler çip yöntemine odaklanıyor. Ancak bu uygulama kanunla sınırlandırıldığı için yarıda kaldı. Sonuç olarak ise şu an sokaktaki sahipsiz köpeklerin sayısı belirsiz.

Editör: Dilek Doğan

Sokak köpekleri için Veteriner hekimler çip yöntemine odaklanıyor. Ancak bu uygulama kanunla sınırlandırıldığı için yarıda kaldı. Sonuç olarak ise şu an sokaktaki sahipsiz köpeklerin sayısı belirsiz.

Sokak köpekleri için önerilen çip uygulaması sonuçsuz kaldı. Veteriner hekimler çip yöntemine dikkat çekiyor ancak bu uygulama kanunla sınırlandırıldığı çözüme kavuşmadı.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, kimliklendirme sisteminin nasıl yarıda kaldığını anlattı. Baysal, yurt dışından kaçak olarak ülkeye sokulan hayvanlara karşı da önlem alınmadığını ifade etti.

Veteriner Hekimler, belediyelerde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlıkları ve Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulmasını öneriyor.

Sıcak su torbasındaki tehlikeye dikkat!Sıcak su torbasındaki tehlikeye dikkat!Sağlık

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# köpek # uzmanlar # Başıboş köpek
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