SON DAKİKA: Sigara fiyatları güne zamla uyandı! 4 Eylül 2023 sigara zamları

Bugün itibarıyla Philip Morris sigara gruplarına paket başına 5 TL zam yapıldığını duyurdu. Böylece en ucuz sigara 47 TL, en pahalı sigara ise 55 TL oldu. İşte 4 Eylül 2023 sigara zamları

SON DAKİKA: Sigara fiyatları güne zamla uyandı! 4 Eylül 2023 sigara zamları
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Sigara fiyatlarına yeni hafta ile birlikte yeni bir zam daha geldi. Bugün itibarıyla Philip Morris sigara gruplarına paket başına 5 TL zam yapıldığını duyurdu. Böylece en ucuz sigara 47 TL, en pahalı sigara ise 55 TL oldu. Bu zammın lojistik ve maliyet zammı olduğunu belirtiliyor.

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EN UCUZ SİGARA 47 LİRA

SON DAKİKA: Sigara fiyatları güne zamla uyandı! 4 Eylül 2023 sigara zamları - Resim : 2

Sigaraya Temmuz ayında da 5 TL zam gelmişti. Bu yılın başında ise en ucuz sigara 30 TL’ye çıkmıştı. Aradan geçen 9 ayda en ucuz sigaranın fiyatı en az 17 TL birden artmış oldu. Sigara fiyatlarındaki artış, tiryakilerin bütçesini zorluyor.

Sigaraya gelen zamların sağlık açısından olumlu etkileri olabileceği de düşünülüyor. Sigara kullanımının birçok hastalığa neden olduğu biliniyor. Sigarayı bırakmak isteyenler için çeşitli yöntemler mevcut. Sigarayı bırakmanın faydaları ise saymakla bitmiyor.

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