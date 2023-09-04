G-20'ye sürpriz katılımcı! Nijerya Devlet Başkanı Tinubu katılım gösterecek

Nijerya Devlet Başkanı Ahmed Tinubu, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılacak. G-20 üyeliği için başvuru yapacaklarını da açıkladılar.

G-20'ye sürpriz katılımcı! Nijerya Devlet Başkanı Tinubu katılım gösterecek
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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu’nun Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılacağı açıklandı.

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G-20 ÜYELİĞİNE BAŞVURACAK

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 9-10 Eylül tarihleri arasında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılacak. Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ajuri Ngelale yaptığı açıklamada, Tinubu’nun Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin daveti üzerine zirveye katılmak için yarın yola çıkacağını söyledi. Ngelale:

- Nijerya'nın G-20'ye üyeliği arzu edilir olsa da, hükümet üyeliğin faydalarını ve risklerini belirlemek amacıyla geniş kapsamlı istişarelere başladı.

 Nglelale ayrıca, Nijerya’nın G20 birliğine üyelik başvurusunda bulunacağını ifade etti.

Tinubu’nun zirveye dışişleri, maliye ve ticaret bakanlarının da aralarında bulunduğu bazı kabine üyeleriyle birlikte katılması bekleniyor. Tinubu’nun yabancı yatırımı teşvik etmek, altyapıyı geliştirmek ve küresel sermayeyi harekete geçirmek amacıyla G20 Liderler Zirvesi'ne katılacağı belirtiliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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