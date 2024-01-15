Sosyal medya kışkırtıcılarına operasyon!

Terörle mücadele ve şehitler üzerinden kışkırtıcı paylaşım yapanlar polisin radarına takıldı. Emniyet genel Müdürlüğü bu kapsamda 170 sosyal medya hesabını tespit etti, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medya kışkırtıcılarına operasyon!
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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya provakatöriyle mücadele ediyor. Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerler üzerinden provokatif paylaşım yapan 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hesap kullanıcılarına ilişkin operasyon başlatıldığını duyurdu.

Operasyon kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliden 18’i yakalandı. 19'unu arama çalışmaları devam ediyor.

133 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# sosyal medya # provokasyon # terör # Ali Yerlikaya
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