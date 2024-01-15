Sultanbeyli'de korkunç yangın! İşçilerin kaldığı konteynerde 3 kişi öldü

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde korkunç bi yangın meydana geldi. Yangın, Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'taki metal üzerine faaliyet gösteren özel bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde gerçekleşen patlama üzerine çıktı.

Bölgedeki yangının yetkililere bildirilmesiyle birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yangında yaşamını yitirenlerin arkadaşları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Yangının, konteynerdeki sobayı tutuşturmak için tiner kullanılması sonucunda oluşan patlama nedeniyle çıktığı belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN FECİ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir firmaya ait olan ve burada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, sabaha karşı çıkan yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1'i ağır 2 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili resen soruşturma başlattı.