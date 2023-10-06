Sosyal Medyada Terör Propagandasına Geçit Yok! 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı'na yönelik PKK'lı 2 terörist tarafından yapılan terör saldırısı girişiminin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, saldırının ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında 14 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Şüpheliler gözaltına alındı.