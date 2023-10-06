Sosyal Medyada Terör Propagandasına Geçit Yok! 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Ekim'deki terör saldırısına ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli 14 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

Sosyal Medyada Terör Propagandasına Geçit Yok! 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı'na yönelik PKK'lı 2 terörist tarafından yapılan terör saldırısı girişiminin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, saldırının ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında 14 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun Merkezli Suç Örgütü Operasyonu: 34 GözaltıSamsun Merkezli Suç Örgütü Operasyonu: 34 GözaltıYurt
# terör propagandası # sosyal medya # ankara # patlama
Çok Okunanlar
Soğandaki Korkunç Tehlike!
Soğandaki Korkunç Tehlike!
Akaryakıta Büyük İndirim Mi Geliyor?
Akaryakıta Büyük İndirim Mi Geliyor?
O Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat!
O Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat!
Karın Yağlarından Kurtulmak Artık Çok Kolay! Günde 1 Kaşık Tüketin ve Dümdüz Bir Karına Sahip Olun
Karın Yağlarından Kurtulmak Artık Çok Kolay! Günde 1 Kaşık Tüketin ve Dümdüz Bir Karına Sahip Olun
Dışişleri Bakanlığından Düşürülen SİHA ile İlgili Açıklama!
Dışişleri Bakanlığından Düşürülen SİHA ile İlgili Açıklama!
Öne Çıkanlar Türkiye’nin Bölgesel Hamleleri ABD’yi Çıldırttı: Washington’un Türkiye Karşı Bizzat Devreye Girdi! Türkiye’nin Bölgesel Hamleleri ABD’yi Çıldırttı: Washington’un Türkiye Karşı Bizzat Devreye Girdi! O Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat! O Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat!