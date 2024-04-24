Talat Paşa Komitesi ASALA tarafından katledilen şehit diplomatları andı!

Talat Paşa Komitesi Asala Terör Örgütü tarafından katledilen şehit diplomatları andı. İzmir'deki şehit diplomatlar anıtına çelenk konuldu. Ulusal Kanal’a özel açıklama yapan Talat Paşa Komitesi Başkanı Hasan Korkmazcan. Soykırım yalanı “Perinçek-İşviçre Davası” ile neticelenmiştir. Hükümete bu konudaki sorumluluğunu hatırlatan Korkmazcan “vakit bu kararı emperyalist devletlerin gözüne sokma vaktidir” dedi.

Ermeni Terör Örgütü ASALA tarafından katledilen şehit diplomatlar unutulmadı. Talat Paşa Komitesi İzmir’de şehit diplomatları andı. Şehit diplomatlar anıtına çelenk kondu.

Talat Paşa Komitesi Başkanı Hasan Korkmazcan, soykırım yalanıyla her 24 Nisan’da emperyalistlerin Türkiye tarihini karalamak istediğini belirtti. Korkmazcan, soykırım yalanı “İsviçre-Perinçek Davasıyla” son bulmuştur dedi.

Emperyalizme karşı soykırım yalanıyla verilen mücadelenin insanlık değerleri uğruna verilen bir mücadele olduğunun altını çizen Korkmazcan, benzer bir olayın Filistin’de de yaşandığını belirtti.



Perinçek-İsviçre Davası’nın önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Korkmazcan, Dışişleri Bakanlığını bu konuda göreve davet etti.



