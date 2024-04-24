Doğu Perinçek'ten Dışişleri Bakanlığı'na tepki: "AİHM'i ikna ettik sizi edemedik!"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Perinçek-İsviçre ve Ali Mercan-İsviçre davalarında verdiği kararların önemine dikkat çekti.

"EMPERYALİST YALANI TOPRAĞA GÖMDÜK!"

“Emperyalist yalanı toprağa gömdük” diyen Perinçek, Ermeni Soykırımı Propagandasının artık dünya gündeminden düştüğünü belirtti: "Eskiden Nisan ayında Ermeni Soykırımı Yalanı'nın başta ABD Başkanları olmak üzere, Avrupa merkezlerinden Ermenistan'a kadar kara propaganda rüzgarı estirilirdi. Türkiye ise "ABD Başkanı ne diyecek?" "AB konuyu nasıl ele alacak?" diye biraz da endişe ile süreci takip ederdi. Bugün ABD son dakika Beyaz Saray sitesine yazılı açıklama koymakla yetinirken, Ermenistan Başkanı Paşinyan "Soykırım" yerine "Büyük Felaket" kavramını kullanır hale geldi. Kara propaganda rüzgarlarını söndüren mücadelenin sahibiyiz."

Dışişleri Bakanlığı'nın ABD’ye tepki açıklamasında, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.” ifadesi dikkat çekti. Konuyu tarihçilere havale etmeyi öneren açıklamayı eleştiren Perinçek, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini ikna ettik Dışişleri Bakanlığımızı hala ikna edemedik” dedi.

"GERİ MEVZİİYE SIĞINMAKTADIR!"

Dışişleri Bakanlığımız soykırımın bir tarih konusu değil yargı konusu olduğunu bilmiyor. (…) AİHM kararlarını da incelemedikleri görülüyor. O kadar ki, AİHM Perinçek ve Ali Mercan kararlarında, 1915 olaylarının Yahudi Soykırımı ile benzer olmadığı vurgulandığı halde soykırımın tartışma konusu olduğu yönündeki geri mevziye sığınmaktadır.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AİHM’de, Türkiye'yi bölmek için yürütülen psikolojik savaşı bitiren iradenin, bugün Türkiye’yi çevreleyen tehlikelere de ışık tuttuğunu söyledi: "Türkiye ABD üsleriyle dört bir yandan çevrilmiştir. 31 Mart Yerel Seçimi sonrası bu tehdit netleşmiştir. (…) Ermeni Soykırımı Yalanı da İkinci İsrail planının bir parçasıydı. Amacı "Türkiye Cumhuriyeti 1914-1923 yıllarında soykırımla kuruldu" demekti. Bu yalan, bugün Türkiye Cumhuriyeti vatan bütünlüğü için terör örgütüyle mücadeleye girdiğinde "bakın Türkler yeniden soykırım yapıyor" demek için kullanışlıydı. AİHM'de Türkiye'yi bölmek için yürütülen psikolojik savaşı bitiren irade, bugüne ışık tutmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zaaflarını ortadan kaldırarak yeniden milli devleti ayağa kaldıracak irade de odur. İkinci İsrail planı da böyle yırtılıp atılacaktır."