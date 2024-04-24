Cihat Yaycı'dan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar!

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geldiği son noktayı Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Yaycı, hükümete tepki gösterdi, "Yunanistan'ın kanunsuzca uyguladığı 10 millik hava sahasını da kabul ettiyse tarihe kara bir lekedir" dedi. Müstafi Tümamiral Yunanistan'ın İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi almasını da eleştirdi.



Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan'ın hava sahası, İsrail'den hava savunma sistemi almaları, adalar krizi ve Deniz Parkı konularında Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı : "Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Fare bir insanın kulağını nasıl yer? Yavaş yavaş üfleyerek, uyuşturarak yer. Hissetmezsiniz bile. Sabah kalktığınızda bir bakarsınız kulağınız yenmiş. Türkiye'nin durumu da şu anda Yunanistan, AB ve ABD karşısında budur."

Yaycı, Yunanistan'ın kanunsuz hava sahası uygulamasını hakkında da hükümete tepki gösterdi: "7 Aralık'tan sonra hava sahası ihlali olmadı. Normalde Yunanistan'ın 6 mil karasuyu var. Onun üzerinde de 6 mil hava sahası var. Fakat bunlar 10 mil ilan ediyor. Şimdi bizim uçaklar acaba o 10 millik sözde hava sahasına girmiyorlar mı? Biz fiilen onu da mı tanıyoruz yoksa? Eğer öyle bir uygulama varsa tarihe kara bir lekedir, Türk milleti bunu asla unutmaz."

Müstafi Tümamiral, Yunanistan'ın İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi almasının Türkiye'ye karşı hazırlık olduğunu söyledi: "Kardeşim demir kubbeyi ne diye alıyorsun sen? Adam karasularını artırmaya hazırlık yapıyor. Onun için de Türk uçakları, TSK buna müdahalede bulunursa onun hava savunmasını sağlamaya çalışıyor. Adamın asıl niyeti Yunan milli savunma bakanın 3 gün önce söylediği uygun konjonktürde 12 mile çıkartacağız lafıdır."

Yaycı, Türkiye'nin Yunanistan'a yanıt olarak kendi Deniz Parkı'nı ilan etmesi gerektiğinin de altını çizdi: "Yunanistan'ı bu girişimi -AB'yi öne sürerek- zaten bu çevre mevre projeleriyle emperyalist güçler politik hedeflerini ele geçirmeye çalışırlar. O zaman buna karşılık Türkiye kendi deniz parkı'nı ilan etmelidir. İşte cevap budur, mütekabiliyet budur. Akılcı strateji budur. Niye ilan etmiyoruz? Milli olarak ilan edelim."