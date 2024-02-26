TBMM'ye 1 ay yerel seçim arası! Meclis tatile girecek

Yerel seçimler nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 1 Mart'ta 1 ay süreyle ara verilecek.

Meclisin haftalık çalışması 27 Şubat Salı günü başlayacak. Genel Kurul'da 8. Yargı Paketi görüşülecek. Teklifin kabulü ile birlikte emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu da 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri de Meclis'te grubu bulunan partilerin grup toplantıları yapılacak.

Bu ay son toplantısını 29 Şubat Perşembe günü yapacak olan Meclis Genel Kurulu çalışmalarına bir ay seçim molası verecek. TBMM, 1 Mart itibarı ile 2 Nisan Salı gününe kadar tatilde olacak.