Terör saldırısında gözaltı sayısı 90'a yükseldi

Öte yandan ölü ele geçirilen terörist Emrah Yayla hakkında Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca 2022 yılında bir soruşturma yürütüldüğü de öğrenildi.



İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırının ardından harekete geçen ekipler, 67 adrese operasyon yaptı. İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer Armutlu Mahallesi, Beyoğlu Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere birçok noktada dünden bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 90'a yükseldi.

Ayrıca ölü ele geçirilen terörist Emrah Yayla’nın 21 Haziran 2023'te "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Ancak mahkeme, Emrah Yayla hakkında imza atmak ve yurtdışı çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri kararı vermişti. Duruşmalara katılan ve tutuksuz yargılanan terörist Yayla'nın dosyasının şu an istinaf aşamasında olduğu da öğrenildi.



Öte yandan terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın cenazesi Bağcılar Cemevi'ndeki törenin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, Karataş'ın yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz da katıldı.