TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin: "Filistin'in dostu olduğunu iddia edenler neredesiniz?"

İran'ın İsrail'e karşı başlattığı hava saldırısının ardından Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin: "Filistin'in dostu olduğunu iddia edenler neredesiniz?"
Editör: Yağmur Biçen

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin:

"İsrail'in gizlenmiş dostları açığa çıkıyor. Filistin'in dostu olduğunu iddia edip İran'ın "aslında saldırmadığını" kanıtlamak için bin dereden su getirenleri izliyoruz.

Katil İsrail, İran'ın elçiliğini bombalarken, komutanlarını öldürürken, savaş suçu işlerken sesleri çıkmıyor. İran saldırmayınca "animasyon cumhuriyeti" diyorlar, saldırırsa "danışıklı dövüş" diye ortaya çıkıyorlar.

Bu akşam safımız ya İran'ın meşru ve haklı harekatının yanında, ya da İsrail demir kubbesinin ve onun sahibi ABD'nin yanındadır.

Gazzelilerin safı belli. Filistin'in dostu olduğunu iddia edenler siz hangi taraftasınız?" ifadelerini kullandı.

Mısır hava savunması yüksek alarm durumuna geçti!Mısır hava savunması yüksek alarm durumuna geçti!Gündem
Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"Gündem
# Kayahan Çetin # israil # iran
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...
Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...
Türk hava yolu firmaları, Tahran ve İsfahan uçaklarını geri çağırdı!
Türk hava yolu firmaları, Tahran ve İsfahan uçaklarını geri çağırdı!
Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması! 'İşgalci İsrail'e desteğimiz tam'
Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması! 'İşgalci İsrail'e desteğimiz tam'
Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"
Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"
İsrail'in katliamını destekleyen ülkelerden İran'a kınama!
İsrail'in katliamını destekleyen ülkelerden İran'a kınama!
Öne Çıkanlar İsrail'in başkenti Tel Aviv'den canlı yayın! | ULUSAL HABER CANLI İsrail'in başkenti Tel Aviv'den canlı yayın! | ULUSAL HABER CANLI Bayramda Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Bayramda Anıtkabir'e ziyaretçi akını!