TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin: "Filistin'in dostu olduğunu iddia edenler neredesiniz?"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin:

"İsrail'in gizlenmiş dostları açığa çıkıyor. Filistin'in dostu olduğunu iddia edip İran'ın "aslında saldırmadığını" kanıtlamak için bin dereden su getirenleri izliyoruz.

Katil İsrail, İran'ın elçiliğini bombalarken, komutanlarını öldürürken, savaş suçu işlerken sesleri çıkmıyor. İran saldırmayınca "animasyon cumhuriyeti" diyorlar, saldırırsa "danışıklı dövüş" diye ortaya çıkıyorlar.

Bu akşam safımız ya İran'ın meşru ve haklı harekatının yanında, ya da İsrail demir kubbesinin ve onun sahibi ABD'nin yanındadır.

Gazzelilerin safı belli. Filistin'in dostu olduğunu iddia edenler siz hangi taraftasınız?" ifadelerini kullandı.