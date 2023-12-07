TikTok TBMM'nin Gündeminde! Son Dönemlerin En Çok Tartışılan Uygulaması

Son dönemlerin çok tartışılan sosyal medya uygulaması TikTok, Meclis gündemine geldi. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, Meclis'e davet ettiği TikTok Türkiye sorumlularını dinledi.

Sunumun öncesinde söz alan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sansüre karşı çıktıklarını ancak bağımlılığın karşısında bireyin korunması gerektiğinin altını çizdi.

- Kötülüğün, yalanın, bağımlılığın fenomeni olmak asla kabul edilemez. Sansüre karşıyız ama toplumun temelini ve ailemizi dinamitleyen her paylaşıma karşıyız. Bizim için özgürlükler önemli ama ailemiz çok daha önemli. Mevcut tartışmalar var ama muhakkak sağlanan gelirlere orantılı vergilendirme yapılması ortak akıl ile çünkü Türkiye hepimizin.