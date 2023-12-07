TikTok TBMM'nin Gündeminde! Son Dönemlerin En Çok Tartışılan Uygulaması

Sosyal medya platformlarından biri olan TikTok uygulaması Meclis gündemine geldi. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu TikTok gündemiyle toplandı. Başkan Hüseyin Yayman, sansüre karşı çıktıklarını ancak bireyin ve ailenin korunmasının da kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

TikTok TBMM'nin Gündeminde! Son Dönemlerin En Çok Tartışılan Uygulaması
Editör: Seda Akyüz
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Son dönemlerin çok tartışılan sosyal medya uygulaması TikTok, Meclis gündemine geldi. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, Meclis'e davet ettiği TikTok Türkiye sorumlularını dinledi.

Sunumun öncesinde söz alan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sansüre karşı çıktıklarını ancak bağımlılığın karşısında bireyin korunması gerektiğinin altını çizdi.

- Kötülüğün, yalanın, bağımlılığın fenomeni olmak asla kabul edilemez. Sansüre karşıyız ama toplumun temelini ve ailemizi dinamitleyen her paylaşıma karşıyız. Bizim için özgürlükler önemli ama ailemiz çok daha önemli. Mevcut tartışmalar var ama muhakkak sağlanan gelirlere orantılı vergilendirme yapılması ortak akıl ile çünkü Türkiye hepimizin.

MHP'den TikTok Tepkisi!

TikTok Avrasya ve Türkiye temsilcisi Emir Gelen de komisyon üyelerine sunum yaptı. Depremin yaşandığı dönemde Tiktok'un Türkiye'ye fayda sağladığını öne süren Gelen, 10 aylık sürede 449 milyon lira dijital hizmet vergisi ödediklerini belirtti.

Emir Gelen, resmi makamlardan gelen içerikleri kaldırma talebini gerçekleştirme oranının yüzde 97,7 olduğunu da ekledi.

MHP Milletvekili Levent Uysal, Gelen’in gelirlerin artmasına yönelik sözleri üzerine, “Gelirleriniz 5 kat artmış demek ki hassasiyetleriniz de 5 kat artmalı” tepkisinde bulundu.

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