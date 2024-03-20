Trabzonspor Başkanı'ndan zehir zemberek açıklama! "Delikanlılığa ve adamlığa sığmaz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar ile ilgili konuştu. Tutuklamalara tepki gösteren Doğan, "Türkiye'nin neresinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır?" diye sordu.

Editör: Uğur Çam

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından taraftarların sahaya girerek sarı-lacivertli futbolculara saldırmasıyla çıkan olaylar gündemdeki yerini koruyor.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sahada yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

"İki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıtılması. Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi tüm sezon boyunca haklarının gasp edilmesi. Bu uzun zamandır bizleri, şehrimizi, Anadolu takımlarının başkanlarını, yöneticilerini sezon başından beri germektedir."

Doğan, maç sonrası gözaltına alınan Trabzonspor taraftarlarının tutuklanmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

"Maçta, sahaya giren ve güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı; Bu ne adamlığa ne delikanlılığa sığar. Türkiye'nin neresinde, hangi şehrine sahaya giren biri herhangi bir darp olayına girmediği halde tutuklanmıştır. Bunun neresinde adalet var?"

VAR sisteminin Trabzonspor maçlarında devreye girmediğini söyleyen Doğan, “hakem Halil Umut Meler'in yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur” dedi.

"İlk golden önce VAR’ın devreye girmemesi, penaltı pozisyonunda kırmızı kartın atlanması, üçüncü golden önceki faulde VAR’ın devreye girmemesi ve yıllardır bunların oluşu bizim taraftarımızı artık tahrik ediyor. Türkiye'de hiç kimse, hiçbir camia, hiçbir kurum, hiçbir basın bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler. Bu konuşulanlar, bu davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından unutulmayacak, hesabı tek tek sorulacak."
Maskeli taraftar hakkında yeni gelişme!Maskeli taraftar hakkında yeni gelişme!Spor

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Trabzonspor # fenerbahçe
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