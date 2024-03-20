Trabzonspor Başkanı'ndan zehir zemberek açıklama! "Delikanlılığa ve adamlığa sığmaz"

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından taraftarların sahaya girerek sarı-lacivertli futbolculara saldırmasıyla çıkan olaylar gündemdeki yerini koruyor.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sahada yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

"İki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıtılması. Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi tüm sezon boyunca haklarının gasp edilmesi. Bu uzun zamandır bizleri, şehrimizi, Anadolu takımlarının başkanlarını, yöneticilerini sezon başından beri germektedir."

Doğan, maç sonrası gözaltına alınan Trabzonspor taraftarlarının tutuklanmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

"Maçta, sahaya giren ve güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı; Bu ne adamlığa ne delikanlılığa sığar. Türkiye'nin neresinde, hangi şehrine sahaya giren biri herhangi bir darp olayına girmediği halde tutuklanmıştır. Bunun neresinde adalet var?"

VAR sisteminin Trabzonspor maçlarında devreye girmediğini söyleyen Doğan, “hakem Halil Umut Meler'in yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur” dedi.