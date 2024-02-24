Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti!
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde, sağlık sorunları nedeniyle Türk Metal Sendikası Başkanlığı'ndan istifa eden Pervul Kavlak bugün hayatını kaybetti. Pervul Kavlak'ın hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Kavlak için yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde tören yapılacak. Ardından, ikindi vaktinde Kırıkkale Kavlak Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına gömülecek.
PEVRUL KAVLAK KİMDİR?
Pervul Kavlak, 1962 yılında Kırıkkale'de doğdu. Makine Kimya Enstitüsü Silah ve Tüfek Fabrikası'nda iş hayatına başladı. 1991 yılında Çerkezköy Profilo Telra Elektronik San. A.Ş.'de çalıştı.
Pevrul Kavlak 1962 yılında Kırıkkale’de dünyaya geldi. İş hayatına, 1979 yılında M.K.E.K Silah ve Tüfek Fabrikası'nda adım attı. Burada sendikal mücadeleye adım attı. 1991 yılında Çerkezköy’de Profilo Telra Elektronik San. A.Ş.’de mesaiye başladı.
1992 yılında Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Mali Sekreter seçildi. Ardından 1995 yılında Çerkezköy Şube 5. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Sekreterliğine, 16 Ağustos 1998 tarihinde Çerkezköy Şube 6. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığı görevine seçildi.
2002 yılında Türk Metal Sendikası'nın Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2009 yılında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı olarak seçilen Kavlak halihazırda Türk-İş Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.
Evli ve 2 çocuk babası olan Pevrul Kavlak'ın 2012'de çıkan "Sosyal Sendikacılık" adlı bir kitabı da vardır.