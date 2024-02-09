Türk Metal Sendikası'nda başkan değişikliği! Pevrul Kavlak istifa etti

Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Pevrul Kavlak, sağlık sorunları nedeniyle sendika genel başkanlığından istifa etti. Yerine, genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Uysal Altundağ geldi.

Türk Metal Sendikası'nda başkan değişikliği! Pevrul Kavlak istifa etti
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Türk Metal Sendikası yaptığı basın açıklamasında Pevrul Kavlak'ın istifa ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Pevrul Kavlak, 8 Şubat 2024 tarihi itibariyle sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır."
"Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile aldığı kararla Kavlak’ın yerine Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Uysal Altundağ Genel Başkan olarak seçilmiştir."
Türk Metal üyesi işçilerden eylemTürk Metal üyesi işçilerden eylemYurt
# Türk Metal Sendikası # Pevrul Kavlak
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