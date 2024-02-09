Türk Metal Sendikası'nda başkan değişikliği! Pevrul Kavlak istifa etti

Türk Metal Sendikası yaptığı basın açıklamasında Pevrul Kavlak'ın istifa ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Pevrul Kavlak, 8 Şubat 2024 tarihi itibariyle sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır."