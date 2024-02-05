Türk Metal üyesi işçilerden eylem

Bursa’da Ünver Grup Otomotiv fabrikasında çalışan 25 işçinin iş akdi Türk Metal Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle feshedildi.



İşten çıkarılan emekçiler sendika yöneticileriyle birlikte fabrika önünde eylem yaptı. Türk Metal Sendikası Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Burhan, fabrika yönetimini sağ duyulu olmaya davet etti.





İşten çıklarına emekçilerden olan vardiya amiri Cemil Kılıçarslan, diğer çalışanları da tehdit edildiğini söyledi:

- Hiçbir sebep göstermediler. Biz tamamen anayasal hakkımız olan sendikalaşmanın karşısına geçmediğimiz için arkadaşlarımızdan taraf olduğumuz için iş haddimize son verildi. Mücadelemize devam edeceğiz ve arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Arkadaşlarımız işten atılmakla halen daha tehdit ediliyorlar. Elektrikleri kesildi, suları kesildi. Sonuna kadar sizin arkanızdayız. Biz de hem arkadaşlarımıza destek oluyoruz hem de sendikalaşma sürecini sonuna kadar mücadele edip tamamlamayı düşünüyoruz.

İşçilerin emek ve ekmek mücadelesine Vatan Partisi destek verdi. Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, işverenlerin sendikalaşmaya engel olamayacağını belirtti: