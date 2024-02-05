İki büyük depremin ardından bir yıl geçti

Türkiye’yi derinden sarsan iki büyük depremin üstünden 1 yıl geçti.



Sıcak yuvalarına kavuşmak isteyen Hataylı depremzedeler o bir yılı anlattı.



Dünya Dalman, sevdikleriyle birlikte yuvasını kaybetmiş binlerce isimden sadece biri… Konteynarda emekli maaşıyla geçinen Dalman artık torunlarıyla birlikte yaşayabileceği bir evin hayalini kuruyor.



Şükriye Nalcı ise hem ağır yaşam şartlarıyla hem de kanserle mücadele ediyor. Nalcı sadece “başını sokacak bir ev” isiyor.



Bölgedeki önemli sorunlardan biri ise konteynerlardaki bakımsızlık. Bölgede şiddetli geçen kış ayı su taşkınlarına neden olunca konteynarlarda çökme ve elektrik hatlarında bozulma yaşanıyor.



Bir yanda aileler tek göz odada yaşamını sürdürmeye çalışırken diğer yanda çocuklar da eğitim hayatına tutunmaya çalışıyor. Çocuklar AFAD ve belediyeler tarafından yapılan kütüphanelerde ders çalışıp öğretmenleriyle kitap okuyor.



