Şehit pilotlar toprağa verildi!
Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Emekli Hava Albay Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk için Ankara'da cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından şehit pilotlar Ankara Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.
Gaziantep'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan pilotlar için Ankara'da tören düzenlendi.
Şehitlerin naaşları Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ne götürüldü.
Şehit pilotların cenaze namazları öğle namazına müteakip Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.
Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, çok sayıda bakan, siyasal parti yöneticisi katıldı.
Hatay'dan Gaziantep'e 4 Şubat'ta gitmek üzere havalanan polis helikopteri Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğramıştı.
Düşen helikopterde Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Emekli Hava Albay Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldular.
Şehitler cenaze namazının ardından Karşıyaka Polis Şehitliğinde toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı