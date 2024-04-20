Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde deprem! Van sallandı!

Van'ın Başkale ilçesi Türkiye-İran sınır hattında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde deprem! Van sallandı!
Editör: Metehan Gül

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Türkiye- İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.01'de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Van'ın Başkale ilçesine 61 kilometre uzaklıktaki İran'ın Khoy kenti olarak belirlendi.

İran sınırında bulunan Başkale ilçesinin sınır mahalleleri Böğrüpek, Kaşkol, gelenler ve Ömerdağı mahallelerinde sarsıntı hissedilmezken, olumsuz bir durum yaşanmadı.

AFAD Van İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Van'ın Başkale ilçemizde saat 21.01’de 4.4 büyüklüğündeki deprem afeti sonrası, almış olduğumuz ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı anlaşılmıştır. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Geçmiş olsun Van" ifadelerine yer verildi.

Patnos Belediyesi’ne ait araçlar DEM Parti döneminde parçalanarak hurdacılara satılmış!Patnos Belediyesi’ne ait araçlar DEM Parti döneminde parçalanarak hurdacılara satılmış!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# van # deprem # türkiye iran sınırı # başkale
Çok Okunanlar
Nihat Zeybekçi'den tepki çeken sözler!
Nihat Zeybekçi'den tepki çeken sözler!
Elektrik faturası desteği alabilirsiniz! İşte detaylar...
Elektrik faturası desteği alabilirsiniz! İşte detaylar...
PKK'nın sözde yöneticisi İstanbul'da yakalandı
PKK'nın sözde yöneticisi İstanbul'da yakalandı
DEM Partililerin Atatürk ve Erdoğan'a hakareti sonrası müfettiş görevlendirildi
DEM Partililerin Atatürk ve Erdoğan'a hakareti sonrası müfettiş görevlendirildi
Cemevleri ile ilgili yeni karar!
Cemevleri ile ilgili yeni karar!
Öne Çıkanlar İstanbul'da kritik zirve: Hamas - Türkiye! | Ulusal Haber İstanbul'da kritik zirve: Hamas - Türkiye! | Ulusal Haber Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti! Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti!