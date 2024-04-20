Patnos Belediyesi’ne ait araçlar DEM Parti döneminde parçalanarak hurdacılara satılmış!

DEM Parti'den AK Parti'ye geçen Patnos Belediyesi'ne ait araçlar DEM Parti döneminde "parçalanarak hurdacılara verildi." iddia edildi. DEM Parti'li eski dönem Patnos Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatılacak.

Patnos Belediyesi’ne ait araçlar DEM Parti döneminde parçalanarak hurdacılara satılmış!
Editör: Metehan Gül
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DEM Parti döneminde Patnos Belediyesine ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını iddia eden AK Parti’li yeni dönem Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

31 Mart seçimlerinin ardından DEM Parti’den AK Parti’ye geçen Patnos Belediyesinde göreve başladıktan sonra çalışmalara başlayan Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yapılan incelemelerde belediyeye ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını tespit etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri hurdacıları gezerek arama yaptı.

Ekiplerin, araçların motorlarının, lastiklerinin ve yedek parçalarının satıldığını tespit etmesi üzerine açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Patnos Belediyesi’ne ait araçlar DEM Parti döneminde parçalanarak hurdacılara satılmış! - Resim : 1

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ağrı # eski Belediye Başkanı # DEM Parti
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