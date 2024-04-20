Manisa’da sır cinayet: Konteynerde öldürüldü!

Manisa’nın Salihli ilçesinde şantiyede bekçilik yapan bir kişi, kaldığı konteynerde pompalı tüfekle öldürüldü.

Manisa’da sır cinayet: Konteynerde öldürüldü!
Editör: Metehan Gül

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan ve benzinlik yapılacağı öğrenilen arsadaki konteynerde yaşayan Sezer Akbulut’tan (54) haber alamayan arkadaşları, olay yerine gitti. Konteynere giren arkadaşları, Akbulut’u kanlar içinde görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Pompalı tüfekle öldürüldüğü öğrenilen Akbulut’un ölümüyle ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Polis, soruşturma kapsamında bölgede geniş çaplı incelemesini sürdürürken, Akbulut’un İzmir’de yaşadığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Manisa’da sır cinayet: Konteynerde öldürüldü! - Resim : 1

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Manisa # cinayet
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