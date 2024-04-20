Doğu Perinçek'ten HAMAS'ı eleştirenlere tarihi yanıt!

AKİT TV’de yayınlanan Muharrem Coşkun’un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Filistin'de (Gazze) HAMAS’ın verdiği mücadelenin Kuvayı Milliye ile aynı olduğunu vurguladı. Perinçek, 7 Ekim 2023'te yapılan Aksa Tufanı Harekatı için de “Atatürk yaşasaydı HAMAS’ın harekatını sevinçle karşılardı.” dedi.

Perinçek, Atatürk'ün Irak ve Suriye ile konfederasyon kurma planın da bahsetti.

Programda kendisine yöneltilen "Hamas Kuvayi Milliye'ye benzetmesini siz nasıl yorumluyorsunuz, isabetli mi?" sorusuna Doğu Perinçek'in yanıtı tarihi nitelikte oldu:

"Bakın bu benzetmeyi ilk yapan biz olduk. Afgan Savaşı'nda da yaptık o benzetmeyi ama bu Hamas'a dil uzattıkları zaman dedik ya bizim Kuvayi Milli’miz neyse, ne yaptıysa, İstiklal Savaşı'mızda HAMAS bunu yapıyor. Her milletin Kuvayi Milliye’si kendi ne göre olur? Yani kendi kültürüne, kendi geleneklerine göre olur. Bizim Kuvayi Milliye’miz Türk Dünyası'nın Kuvayı Milliye’sidir. Herkese dayatacak değiliz.

Bakın Mustafa Kemal Paşa 1920, 1921, 1922 yıllarında Suriye, Irak ile federasyon ve konfederasyon planını açıkladı. İslam milletleriyle beraberlik planıydı bu. Şimdi onlar da bizim gibi bağımsızlıklarını kazanacaklar ve hepimiz bir federasyonda, bir konfederasyonda buluşacağız."