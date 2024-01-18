Türkiye'de kişi başına düşen sigara sayısı şok etti! Dünyada sigara tüketiminde Türkiye'nin sırası

Dünyada bir şeyde lideriz o da en zararlı şey! Türkiye'de kişi başına düşen sigara sayısı hesaplandı. Dünya geneli yapılan sıralamada Türkiye'nin sırası şaşırttı. İşte dünyada sigara içme listesi...

Türkiye'de kişi başına düşen sigara sayısı şok etti! Dünyada sigara tüketiminde Türkiye'nin sırası
Türkiye'de kişi başına düşen sigara sayısı şok etti! Dünya sigara tüketiminde Türkiye'nin sırası
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplum sağlığına yönelik zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısında bulundu. Sigaradan daha az zararlı olarak kabul edilen ve kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektronik sigaranın içeriğindeki kimyasalların en az sigara dumanında bulunanlar kadar zararlı olduğunu söyleyen uzmanlar, sigarayı bırakmak için farklı yöntemler denemek yerine kararlı olmak gerektiğini belirtti.

DÜNYADA EN ÇOK SİGARA TÜKETİMİ

Dünya genelinde 2 milyar insanın sigara ve diğer tütün ürünlerinin bağımlısı olduğunu belirten uzmanlar, 2018-2023 Tütün Kontrolü Planı'na göre Türkiye'de sigara içenlerin sayısının 15 milyondan fazla olduğunu belirtti.

sigara tüketimi

Türkiye’de 15 yaş ve üzeri toplam nüfusta her 4 kişiden en az 1'inin sigara kullandığı belirtilen açıklamada; bu orana göre yaklaşık 20 milyona yakın kişinin düzenli sigara içicisi olduğu açıklandı.

TÜRKİYE DÜNYA BİRİNCİSİ

Türkiye’de, kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında 17,1 ile dünya birincisi olduğu belirtildi. Bu rakamın Yunanistan’da 15.7, İsrail’de, 15.5 ile Japonya ve Avusturya’da 15.4 adet olduğu açıklandı.

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