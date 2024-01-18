Tonlarca para vermeyin! Yolda araç lastiğinizi kendiniz değiştirin 'Araç lastiği nasıl değiştirilir?'



Araba lastiği değiştirmek, aracın güvenliği ve performansı için önemli bir konudur. Ancak bunu yapmak için tonlarca para ödemeye gerek yok. Aslında herkesin yapabileceği bu değişim için doğru adımları araştırdık. Her şeye zam gelen bu devirde paranız cebinizde kalsın.

ARAÇ LASTİĞİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Güvenli Bir Yer Seçin

Aracınızı düz bir zeminde durdurun. El frenini çekin. Vitesi "Park" konumına getirin (otomatik şanzımanlı araçlar) veya birinci vitese alın (manuel şanzımanlı araçlar).

Yedek Lastiği ve Gerekli Araçları Hazırlayın

Bagajdaki yedek lastiği ve gerekli araçları çıkarın.

Aracı Kriko ile Kaldırın

Krikoyu aracın altındaki uygun krik noktasına yerleştirin. Genellikle bu nokta, aracın altındaki çerçeve üzerindedir. Krikoyu kullanarak aracı yavaşça kaldırın, ancak tamamen kaldırmayın.

Lastiği Sökmek İçin Tekerlek Anahtarını Kullanın

Lastik anahtarını kullanarak lastik somunlarını sökün, ancak tamamen çıkarmayın.

Lastiği Çıkartın

Tekerlek anahtarını kullanarak lastik somunlarını çıkarın. Lastiği dikkatlice çıkarın ve yedek lastiği yerine monte edin.

Yedek Lastiği Takın

Yedek lastiği takın ve lastik somunlarını elinizle sıkıca yerleştirin.

Lastiği Düzeltin ve Somunları Sıkın

Aracı kriko ile yavaşça indirin. Aracın tamamen indiğinden emin olduktan sonra, tekerlek anahtarını kullanarak lastik somunlarını sıkın.

Somunları sıkarken, çapraz sıra izleyerek her birini eşit bir şekilde sıkın.

Kullanılan Lastiği Saklayın

Kullanılan lastiği, yedek lastiğin bulunduğu bölümdeki depo alanına koyun.

Hava Basın

Lastiklerinizi önerilen hava basıncına getirin. Aracınızın kullanıcı kılavuzunda belirtilen hava basıncını kontrol edin.

Kullanılan Araç ve Malzemeleri Toplayın

Krikoyu, tekerlek anahtarını ve diğer araçları yerine koyun. Ekipmanın tamamını aracınızın bagajına yerleştirin.

Değiştirilen Lastiği Kontrol Edin

Bir lastiği değiştirdikten sonra, birkaç kilometre düşük hızda sürerek lastiğin düzgün çalıştığından ve somunların sıkı olduğundan emin olun. Unutmayın ki, eğer lastik değiştirme işlemi size zor geliyorsa veya herhangi bir endişeniz varsa, bir profesyonel yardımı almanız en iyisi olacaktır.